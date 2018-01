Usa: David Letterman torna in tv, Obama primo ospite

Dopo l'addio nel 2015 al 'Late Show with David Letterman' in onda per circa 30 anni prima su Nbc e poi su Cbs, lo storico anchor sarà di nuovo sul piccolo schermo con 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman' (Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazione), il talk show in onda su Netflix dal prossimo 12 gennaio.

Il primo ospite che non ha bisogno di introduzione sarà l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, come annunciato dallo stesso Letterman durante il video anteprima della trasmissione.

L'anchor ha anche sottolineo che i suoi ospiti saranno tutte persone che lui ammira. Tra questi, Tina Fey, George Clooney, Jay-Z, Howard Stern e Malala Yousafzai. Al momento sono previsti sei episodi con cadenza mensile. Ogni ospite avrà un intero episodio. L'apparizione di Obama sarà la prima da quando ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio del 2016.