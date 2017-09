Usa: dilaga protesta sport, anche il baseball sfida Trump

E compatto appoggia Bruce Maxwell, giocatore afroamericano degli Oakland Athletics diventato sabato sera il primo della Mlb (la lega professionistica del baseball americano) a inginocchiarsi durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Ripetendo così il gesto oramai simbolico in segno di protesta contro la violenza della polizia sui neri.

"Il razzismo nel sud degli Stati Uniti è ancora disgustoso", ha denunciato Maxwell. Accanto a lui il compagno di squadra Mark Canha, bianco, gli ha messo una mano sulla spalla in segno di solidarietà per quella battaglia iniziata un anno fa dalla star del football Colin Kaepernick.

La Mlb, ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui non attacca direttamente il presidente americano, ma in cui afferma di "rispettare e sostenere i diritti costituzionali e la libertà di espressione di tutti i suoi giocatori". Trump è tornato a dire oggi che i giocatori che non cantano l'inno devono essere licenziati.