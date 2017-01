Usa: documenti Cia svelano opposizione a programmi tortura

Fra queste misure brutali il waterboarding. Agli psicologi venivano messi in discussione titoli ed etica. I documenti sono stati resi pubblici nell'ambito del ricorso promosso dalla American Civil Liberties Union contro i due contractor, James Mitchell e Bruce Jessen.

In una delle mail interne, datata giugno 2003, un dirigente della Cia scrive che "se qualche esito imprevisto dovrà essere spiegato in seguito, il solo loro utilizzo in questo ruolo sarà indifendibile". "Jim e Bob hanno dimostrato un'evidente mancanza di rispetto per l'etica condivisa da quasi tutti i loro colleghi", sottolinea un secondo memo della Cia.