Usa: emailgate Hillary, corte appello avanti su caso

La Corte d'Appello del Distretto di Columbia afferma che il Dipartimento di Stato e gli Archivi Nazionali avrebbero potuto fare di più per recuperare le email di Clinton, capovolgendo una precedenza sentenza, che dichiarava il caso risolto. Lo riporta la stampa americana.

L'azione legale presentata da Judicial Watch e Cause of Action punta a ottenere maggiori informazioni sull'uso del server privato da parte di Hillary, ed è una delle tante sfaccettature legali sulla gestione delle email di Clinton quando era segretario di Stato. La causa accusa John Kerry di aver violato l'Administrative Procedure Act non richiedendo il coinvolgimento del ministro della Giustizia per aiutare a recuperare le email.