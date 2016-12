USA: ennesimo fine settimana di sangue a Chicago, 7 morti

Sette morti e venti feriti. È il bilancio delle sparatorie avvenute nel fine settimana di Natale a Chicago, in quello che è l'ultimo capitolo di sangue nella città vittima della crescente violenza con le armi da fuoco.

Dall'inizio dell'anno la città ha registrato 745 omicidi, il 56% in più rispetto all'anno scorso. È la prima volta in venti anni che il numero degli omicidi supera quota 700 in soli 12 mesi. Il numero delle persone colpite con armi da fuoco è salito del 47% quest'anno a 4252.