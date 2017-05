Usa: Harvard diffonde prima registrazione JFK

Si tratta di un discorso pronunciato dal giovane che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti per una lezione nell'ambito del corso d'inglese.

Indicativa la scelta dell'argomento: la decisione del presidente Franklin D. Roosevelt di nominare il giudice Hugo L. Black per la Corte Suprema.

Comincia con piglio deciso, nell'inconfondibile accento di Boston, per procedere poi con ritmo meno incalzante. Per quella prova conseguì il giudizio di C+, poco più della sufficienza e la media per quel corso all'epoca.

Ricorre questo mese il centenario della nascita di JFK.