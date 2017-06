USA: incassi da record per film Wonder Woman, 100 mln dollari

Con oltre 100 milioni di dollari nel week end, è record d'incassi al botteghino americano per Wonder Woman.

Il film Warner con la regia di Patty Jenkins e Gal Gadot nel ruolo della supereroina dei fumetti Dc Comics sta andando molto bene in America ma anche nei paesi in cui è uscito: 223 sono i milioni di dollari nel suo primo fine settimana di programmazione.

Ed è record anche come (rarissimo) film diretto da una donna, il precedente era 50 sfumature di Sam Taylor-Johnson che aveva esordito con 85 milioni. Al secondo posto a distanza il film d'animazione Dreamworks, Capitan Mutanda, con 23,5 milioni di dollari. Al terzo Pirati dei Caraibi 5 che ha incassato solo 21.6 milioni e 115 in totale. Il quinto episodio del franchise Disney ha avuto, in casa, un risultato d'incassi tra i peggiori.