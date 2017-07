Usa: ipotesi molestie, la Fox sports licenzia responsabile

La societa', controllata dalla famiglia Murdoch, non ha spiegato ufficialmente il motivo del siluramento ma alcuni media evocano un'indagine interna per presunte molestie. ''Tutti a Fox sports, indipendentemente dal ruolo che hanno, o dall'attivita' o funzione o programma al quale contribuiamo, devono agire sempre con rispetto e aderire ad una condotta professionale, questi sono valori non negoziabili'', ha scritto in una mail Eric Shanks, presidente di Fox Sports. Horiwitz, tramite il suo avvocato, nega qualsiasi accusa e intende difendersi.

Se le accuse risultassero fondate, si tratterebbe dell'ennesimo scandalo sessuale che colpisce la Fox: prima l'ex presidente Roger Ailes, poi un suo protegè, Bill Shine, subito dopo il conduttore Bill O'Reilly.