Usa: nord-est nella morsa del gelo sino a fine settimana

Continua l'ondata di gelo negli Usa. L'allerta meteo rimane in vigore sino alla fine della settimana per la regione dei Grandi Laghi e parte del nord-est, e anche nel sud-est le temperature rimarranno molto al di sotto della media stagionale.

"Il freddo rimarrà e il peggio deve ancora venire", ha detto il meteorologo della Cnn, Taylor Ward. Oltre cento milioni persone dal Canada al Messico sono sotto l'allerta meteo a causa di una massa di aria proveniente dall'Artico.

Ieri il 90% degli Usa non ha superato gli zero gradi centigradi, incluse città dove le temperature sono solitamente miti come Dallas, in Texas. Anche il nord della Florida è interessato dall'ondata di freddo. E per il resto della settimana sono previste temperature molto al di sotto della norma in gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali.

Sabato a Boston si dovrebbero toccare i -20 gradi centigradi, mentre in Oklahoma gli esperti affermano che la percezione del gelo è maggiore camminando all'aperto che dentro un freezer.