Usa: Nyt, figlio Trump incontrò avvocato legato a Cremlino

Due settimane dopo che Donald Trump aveva conquistato la nomination repubblicana per la Casa Bianca, il figlio più grande, Donald Trump junior, partecipò ad un incontro alla Trump Tower di Ny con Natalia Veselnitskaya, avvocata russa che ha legami col Cremlino.

L'avvocata è nota per la sua campagna contro il Magnitski act, una legge Usa che sanziona russi sospettati di abusi dei diritti umani. Lo scrive il Nyt, citando atti governativi confidenziali.

All'incontro partecipo' anche l'allora capo della campagna di Trump, Paul Manafort, e il genero, Jared Kushner. Si tratta, secondo il giornale, del primo incontro privato confermato tra un russo e membri dell'inner cirlce di Trump durante la campagna elettorale. Ed e' la prima volta che Donald Trump jr viene coinvolto in un incontro del genere. Rappresentanti suoi e di Kushner hanno confermato il meeting.

Il figlio di Trump ha inoltre precisato che si e' discusso prevalentemente del programma di adozioni di bambini russi, bloccato da Mosca come risposta alla legge Magnitski. Tema, ha aggiunto, che all'epoca non era tra quelli della campagna elettorale. Veselnitskaya e' sposata con un ex ministro dei trasporti della regione di Mosca e tra i suoi clienti figurano dirigenti di imprese statali e il figlio di un alto dirigente del governo, la cui societa' era oggetto di indagine quando e' avvenuto l'incontro.