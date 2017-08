Usa: Nyt, Trump lancia piano modernizzare arsenale nucleare

Donald Trump lancia un piano per modernizzare l'arsenale nucleare americano, che si pone come obiettivo quello di controllare e sostituire le apparecchiature piu' vecchie.

Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'amministrazione ha già siglato contratti miliardari per lo sviluppo di missili cruise nucleari e per la sostituzione dei missili Minuteman che sono in silo da anni.

Il programma di revisione è stato sviluppato dall'amministrazione Obama, e le stime parlavano di un costo per la revisione di 1.000 miliardi di dollari.