Usa: O.J. Simpson vivrà a Las Vegas in immediato futuro

O.J. Simpson vivrà a Las Vegas almeno nell'immediato futuro. Lo hanno rivelato le autorità carcerarie incaricate di sorvegliare l'ex campione di football americano uscito di prigione in libertà condizionata dopo nove anni di carcere per rapina e sequestro di persona.

Le stesse autorità hanno anche confermato che non è previsto per ora un trasferimento in Florida, come inizialmente aveva riferito la stampa, o in un altro Stato americano. Per motivi di privacy non è stata rivelata la località esatta dove Simpson, 70 anni, andrà a vivere.

"Ho vissuto nel nulla per gli ultimi nove anni facendo niente - ha detto Simpson appena uscito dal carcere secondo un video ottenuto dal New York Post - nulla è cambiato nella mia vita. Che vi aspettate?". "Sono da cinque ore in un'auto - continua - come faccio a sapere come ci si sente ad essere liberi?".

Simpson sarà in libertà condizionata per cinque anni, tuttavia la pena potrebbe essere ridotta per buona condotta. Il 5 dicembre 2008 Simpson venne condannato a 33 anni di carcere per rapina e sequestro di persona di cui i primi nove senza possibilità di libertà vigilata.