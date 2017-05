Usa: Papa ringrazia Trump e gli dona l'ulivo della pace

Papa Francesco ha ringraziato il presidente Usa, Donald Trump e anche la first lady Melania quindi, al momento dello scambio dei doni, ha fatto omaggio a Trump dei tre documenti, la Evagelii gaudium, l'enciclica ecologica 'Laudato si''e 'Amoris Laetitia'.

Al presidente Usa anche il messaggio per la Giornata della Pace e il medaglione con l'ulivo della pace.

Da notare che i tre documenti che il Pontefice ha donato al presidente Usa, Donald Trump, sono gli stessi che regala ai Capi di Stato in visita in Vaticano. "Meno usuale", viene sottolineato in Vaticano, il messaggio 2017 sulla Giornata della Pace con cui Bergoglio ha voluto omaggiare Trump.

Il pool di giornalisti della Casa Bianca al seguito di Trump ha riferito che tra i vari doni il Papa ha regalato al presidente americano anche tre libri, sulla famiglia, la gioia del Vangelo e "la cura della nostra casa comune: l'ambiente".

Da parte sua Trump ha donato al Papa un cofanetto di libri di Martin Luther King. "Questo è un regalo per lei - gli ha detto, presentandogli la confezione chiusa -. Ci sono libri di Martin Luther King. Penso che le piaceranno. Spero di sì". "Grazie, grazie tante", ha risposto il Papa.

Dopo la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca, il presidente Donald Trump e la moglie Melania hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi.

L'incontro è durato in tutto 40 minuti.