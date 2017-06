Usa: pick-up contro 2 agenti, polizia non esclude nulla

Un pick-up che procedeva ad alta velocità ha investito e ferito gravemente oggi due poliziotti in bici e una passante in una trafficata via di Adams Morgan, quartiere a nordovest di Washington.

Il conducente e una persona che viaggiava con lui sono stati arrestati e interrogati, mentre nel loro veicolo è stata trovata un'arma.

Alla domanda se il movente potrebbe essere legato al terrorismo, il capo della polizia della capitale Peter Newsham ha risposto che "per ora non c'è un motivo" per l'incidente e che non si esclude nulla.