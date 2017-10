Usa: a rischio libertà condizionata O.J. Simpson

Secondo quanto scrive Tmz, l'ex campione di football avrebbe firmato in segreto autografi su dei cimeli in un albergo di Las Vegas e probabilmente a pagamento.

Proprio il denaro in nero sarebbe una violazione dei termini della libertà condizionata. Simpson fu condannato a 30 anni per rapina e sequestro di persona nel tentativo di recuperare oggetti che riteneva di sua proprietà. È uscito il primo ottobre dopo nove anni.

Anche se non fu condannato per l'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown e dell'amico Ron Goldman nel 1994, Simpson perse la causa civile e gli fu ordinato di pagare alle due famiglie un risarcimento di oltre 33 milioni di dollari, una cifra lievitata a cento milioni a causa degli interessi. L'ex campione ha già detto che non ha tuttavia intenzione di pagare.