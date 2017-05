USA-Russia: Casa Bianca, "molto buona" la telefonata Trump-Putin

I due leader hanno parlato di "zone sicure o di riduzione progressiva del conflitto in Siria per raggiungere una pace duratura per motivi umanitari e molte altre ragioni", ha detto Washington confermando che gli USA invieranno un loro rappresentante ai colloqui sul cessate il fuoco ad Astana, in Kazakhstan, il 3 e 4 maggio.

Secondo la Casa Bianca, Trump e Putin hanno concordato che "la sofferenza in Siria va avanti da troppo tempo e che tutte le parti devono fare tutto il possibile per mettere fine alla violenza".

I due presidenti hanno inoltre parlato di "come risolvere al meglio la pericolosa situazione in Corea del Nord".

Anche secondo il Cremlino "il colloquio si è tenuto in un'atmosfera fattiva e costruttiva". E, riporta la Tass, i due leader si sono accordati per altri contatti telefonici e hanno considerato con favore l'idea di un incontro personale a margine del summit G20 di Amburgo del 7 e 8 luglio.