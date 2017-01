Usa: Ryan confermato speaker della Camera

Il repubblicano Paul Ryan è stato confermato speaker della Camera statunitense raggiungendo i voti necessari per la sua elezione nel corso della votazione al Congresso, riunito oggi per la prima volta dopo le elezioni dello scorso 8 novembre.

Il deputato del Wisconsin, tra i più determinati oppositori di Donald Trump come candidato del Grand Old Party alla presidenza, guiderà così per la nuova legislatura la solida maggioranza repubblicana alla Camera emersa dalle urne.