Usa: Ryan, sì a muro Messico ma no a blocco attività governo

Ma ha precisato che lo 'shutdown' (il blocco dell'attività governativa) minacciato ieri dal presidente nel suo discorso a Phoenix per costruire il muro non è necessario e non è quello che vogliono i parlamentari.

"Non penso che qualcuno sia interessato allo shutdown. Non penso che sia nel nostro interesse farlo'', ha detto in una conferenza stampa in Oregon.