Usa: salario minimo, è scattato l'aumento in 18 Stati

Buste paga più pesanti in 18 Stati americani. Dal primo gennaio sono infatti scattati gli aumenti per il salario minimo con incrementi che vanno da 50 centesimi fino a due dollari all'ora, a seconda dello Stato o della città.

In particolare, le buste paga saranno più pesanti in California e nello Stato di Washington. In alcune città del Golden State, il salario arriverà fino a 15 dollari all'ora mentre nell'area di Seattle sarà di 15,64 dollari all'ora. A New York passeràda 11 a 13 dollari all'ora.

L'aumento del salario minimo è stata una delle battaglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che nel 2014 firmò un ordine esecutivo per aumentare lo stipendio orario degli operai federali da sette dollari e 25 centesimi a dieci dollari e dieci centesimi.

La prima protesta per il livello dei salari minimi iniziò nel 2012 quando incrociarono le braccia i dipendenti dei fast food. Nel 2016, inoltre, migliaia di persone sono scese in piazza negli Stati Uniti nell'ambito della campagna "Fight for 15" (battaglia per i 15 dollari) per portare appunto il salario minimo a 15 dollari all'ora.