Usa: scontro tra due bus a New York, tre morti e 15 feriti

Scena di panico questa mattina nel Queens, una delle municipalità di New York, quando un autobus turistico ha colpito in pieno un veicolo del trasporto pubblico della città di New York (Mta). Tre morti e una quindicina di feriti è il bilancio dell'incidente.

Secondo un portavoce di Mta, l'autobus Q20 stava svoltando a destra intorno alle 6.30 (le 12.30 in Svizzera) quando un mezzo privato, con la scritta Dahlia, lo ha preso in pieno.

Un pedone è stato investito ed è morto sul colpo, alcuni feriti sono stati portati in ospedale in condizioni critiche e le autorità hanno confermato la morte di altre due persone successivamente. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Sul luogo dell'incidente è andato anche il sindaco di New York Bill de Blasio.