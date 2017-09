Usa: sì Hawaii a maxi telescopio su monte sacro nativi

Il Consiglio territoriale delle Hawaii ha concesso un permesso per la costruzione di quello che sarà uno dei più grandi telescopi al mondo su una montagna che i nativi dell'arcipelago considerano sacra.

Il progetto, del valore di 1,4 miliardi di dollari, ha diviso per anni la comunità locale, anche con una lunga battaglia legale che aveva azzerato l'iter per la sua realizzazione: da un lato chi ci vede nuove opportunità occupazionali, economiche e scientifiche, dall'altro chi lo vive come un sacrilegio di Mauna Kea, un vulcano dormiente caro ai nativi.

Lo specchio primario del nuovo telescopio avrà un diametro di 30 metri: le dimensioni complessive saranno tre volte maggiori del telescopio più grande al mondo.

Mauna Kea è considerato la miglior location al mondo per l'astronomia: le sue vette consentono una visione nitida del cielo per 300 giorni l'anno, con scarso inquinamento dell'aria e della luce.