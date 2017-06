Usa: sparatoria a San Diego, 2 morti, killer si è arreso

È di due morti e due feriti gravi il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri in un complesso abitativo di National City, nei sobborghi di San Diego, in California.

I poliziotti hanno catturato il killer che per 8 ore ha resistito barricato in un appartamento: sarebbe ferito.

Tutto sarebbe nato da una lite ma al momento gli investigatori non si sono pronunciati sulla causa che ha scatenato la follia omicida.

La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al 911 (il numero di emergenza) che parlava di un uomo armato in un complesso residenziale e di almeno una decina di colpi di arma da fuoco esplosi.

Sono seguite trattative per far arrendere lo sparatore barricato in un appartamento.