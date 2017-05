Usa: su Nyt si evoca 25mo emendamento per rimuovere Trump

Il 25mo emendamento della Costituzione americana è la "soluzione per rimuovere" Donald Trump. A evocare la possibilità è Ross Douthat sul New York Times. Il 25mo emendamento affronta il tema della successione alla presidenza stabilendo le procedure.

"La presidenza non è un incarico come un altro. È diventato, per buone e cattive ragioni, un posto politico semi-monarchico, dove si è sottoposti a inimmaginabili pressioni, e al quale spettano decisioni che possono avere impatto sul mondo" afferma Douthat, sottolineando che "non c'è bisogno di essere un supereroe per arrivare ad avere questa responsabilità. Ma servono degli attributi base: un ragionevole livello di curiosità intellettuale, un livello manageriale di base, auto-controllo e competenza".

A Trump questi attributi "mancano tutti, alcuni forse non li ha mai avuti, altri probabilmente si sono atrofizzati con l'età. Ha certamente talento politico, carisma e una certa creatività che manca ai normali politici. Non sarebbe stato eletto senza queste qualità. Ma non sono abbastanza, non possono riempire il vuoto lasciato dalle altre".