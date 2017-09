USA: Tillerson in Cina, contatti con Pyongyang per negoziati

Gli Stati Uniti sono in contatto diretto con la Corea del Nord per possibili negoziati su nucleare e missili: è il segretario di Stato Rex Tillerson ad annunciare per la prima volta una parte dei piani dell'amministrazione di Donald Trump per risolvere la crisi.

Gli Stati Uniti stanno verificando se Pyongyang abbia o meno l'intenzione di avviare un dialogo sull'abbandono delle velleità sugli armamenti, ma "resta inaccettabile lo scenario che il Paese possa avere il nucleare", ha affermato Tillerson in missione a Pechino per la visita di novembre in Cina del presidente Donald Trump e per il dossier del Nord.

"Stiamo verificando, abbiamo canali di comunicazione aperti con Pyongyang", ha aggiunto, al termine di una giornata fitta di incontri con il presidente Xi Jinping, il consigliere di Stato Yang Jiechi e il ministro degli Esteri Wang Yi. "Non siamo al buio, in un blackout. Abbiamo i nostri canali diretti, un paio, tre aperti con Pyongyang", ha detto Tillerson che ha tenuto a distinguere i casi Corea del Nord e Iran: la prima è in possesso di nucleare e il secondo di un programma che avrebbe potuto portare all'atomica. "Non metteremo insieme un accordo sul nucleare in Corea del Nord inconsistente come quello in Iran".

Xi e Tillerson hanno concordato di rafforzare la cooperazione bilaterale contro l'escalation sui programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord. "Ci sono molte questioni su cui Cina e Stati Uniti necessitano di cooperare a livello bilaterale, regionale e globale", ha rilevato Xi nell'incontro avuto con Tillerson, nel resoconto del Quotidiano del Popolo.

Poco prima dei commenti del segretario di Stato, la Corea del Nord ha rispolverato gli insulti dando del "vecchio psicopatico" a Trump, nell'ambito della richiesta di fermare "la politica ostile verso Pyongyang" a fronte della minaccia di trasformare l'America in "un mare di fiamme", presentata da un portavoce del Korea Asia-Pacific Peace Committee (in carico delle relazioni esterne e della propaganda di Pyongyang). Che ha condannato Trump per "l'ordine esecutivo sulle sanzioni contro la Corea del Nord", in risposta al test nucleare del 3 settembre.

Intanto, torna il timore di nuove provocazioni: diversi missili sono stati visti di recente in movimento dal cemntro missilistico di Sanum-dong, a nord di Pyongyang, dove si sviluppano le attività balistiche. In base a fonti di intelligence, la tv pubblica sudcoreana KBS ha riferito che potrebbe trattarsi di missili a media gittata (Hwasong-12) o intercontinentali (Hwasong-14). Seul ha segnalato due giorni "sensibili": il 10 ottobre, ricorrenza della fondazione del Partito dei Lavoratori, e 18 ottobre, apertura del delicato 19/mo congresso del Partito comunista cinese.