Usa: Tillerson, impossibile un nuovo 'reset' con Russia

''Parole come 'restart' sono superate. Non possiamo ripartire. Non possiamo cancellare il passato. Si riparte da quello che c'è'', ha spiegato.

''Non e' certamente positivo per il mondo, per noi, per il popolo americano, per gli interessi della sicurezza nazionale'', ha ammesso Tillerson, confermando i suoi dubbi sulla possibilità di voltare pagina con la Russia.