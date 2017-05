USA: Tillerson, non saremo precipitosi in politiche su clima

Il ministro degli esteri americano si è così espresso in un intervento a Fairbanks (Alaska) durante un incontro con esponenti del Consiglio Artico, gruppo che dà voce ad interessi locali e delle popolazioni indigene, che ha adottato un documento - la "Fairbanks Declaration 2017" - in cui si mette in evidenza che nell'Artico il riscaldamento climatico è il doppio rispetto alla media globale.

Tillerson ha sottoscritto il documento, ma nel suo intervento si è mostrato cauto rispetto all'approccio che l'amministrazione americana intende assumere sul tema dei cambiamenti climatici. "Riconosciamo che ognuno di voi ha un importante punto di vista e sappiate che stiamo prendendo in considerazione le vostre preoccupazioni - ha detto Tillerson. Ma non saremo precipitosi nel prendere una decisione. Stiamo lavorando per prendere la decisione giusta per gli Stati Uniti".