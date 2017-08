Usa: transgender, gruppi diritti civili fanno causa a Trump

L'America Civil Liberties Union (Aclu), la principale organizzazione per la difesa dei diritti civili negli Usa, ha deciso di fare causa a Donald Trump, portando in tribunale il provvedimento che vieta ai transgender di servire nelle forze armate.

Per la Aclu, il bando ordinato dal presidente americano nei giorni scorsi è incostituzionale. Contro il provvedimento era già scattato un ricorso presentato da altre organizzazioni - come la National Center for Lesbian Rights e la Glbtq Legal Advocates and Defenders - che hanno preso le difese di cinque militari transgender, i quali accusano l'amministrazione Trump di violare il diritto a una protezione uguale per tutti come stabilito nel quinto emendamento.