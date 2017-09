Usa: Trump aggira destra, intesa con democratici su Dreamer

Un'intesa per lavorare insieme raggiunta a cena alla Casa Bianca a base di cibo cinese e per finire una torta al cioccolato. In cambio delle tutele per i Dreamer, i giovani immigrati arrivati da bambini negli Stati Uniti con genitori illegali, Trump ha ottenuto l'impegno a lavorare su un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza ai confini che esclude però il Muro con il Messico.

Ad annunciare l'accordo sono i leader dei democratici alla Camera Nancy Pelosi e al Senato Chuck Schumer. Più pacati i toni della Casa Bianca che riferisce di una cena ''costruttiva'', durante la quale si è parlato del Daca, il "Deferred Action for Childhood Arrivals" che difende i Dreamer, della sicurezza dei confini e della riforma delle tasse. Una cena che conferma ''l'impegno forte del presidente a soluzioni bipartisan sui problemi che interessano di più agli americani'' riferisce la Casa Bianca.

''Ci siamo accordati per conservare con una legge le tutele del Daca e per lavorare a un pacchetto per la sicurezza dei confini, escluso il muro che sia accettabile per tutte e due le parti'' si legge nella nota diffusa da Pelosi e Schumer. Immediata la precisazione della Casa Bianca: a cena ''si è parlato di Daca e di sicurezza dei confini, ma sull'esclusione del muro certamente non c'è stato accordo'' afferma su twitter Sarah Huckabee Sanders.

Per i repubblicani si tratta di un nuovo schiaffo da parte del presidente dopo l'accordo con i democratici sul tetto del debito in cambio degli aiuti per l'uragano Harvey. L'intesa raggiunta con i democratici sui Dreamer ha bisogno in ogni caso dell'appoggio dei repubblicani, molti dei quali già irritati con Trump per l'accordo sul debito.