Usa: Trump blocca tweet sgraditi, 'viola primo emendamento'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa largo uso del suo account Twitter, lo considera un modo per comunicare direttamente con gli americani e i quesiti sull'opportunità di tale uso non sembrano scalfirlo.

Sta di fatto che il presidente tende anche a bloccare utenti i cui commenti non sono graditi e ciò potrebbe costituire una violazione del primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di espressione.

È quanto sostiene un gruppo di avvocati che rappresenta alcuni degli utenti per i quali Trump ha bloccato l'accesso al suo profilo. Lo riferiscono i media Usa segnalando che gli avvocati hanno inviato una lettera al presidente e alla Casa Bianca chiedendo che questi utenti vengano nuovamente abilitati, sulla base del fatto che l'account di Trump è da considerarsi un "forum pubblico" per cui escludere chi esprime idee con cui non si è d'accordo potrebbe essere incostituzionale.