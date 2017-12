Usa: Trump contro numero due Fbi, corsa contro tempo per addio

Donald Trump attacca il numero due dell'Fbi, Andrew McCabe. "Sta correndo contro il tempo per andare in pensione quando avrà tutti i benefit" twitta il presidente americano, dopo le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali McCabe lasceré fra qualche mese.

''Come è possibile che McCabe, l'uomo in carica con James Comey delle fasulle indagini su Hillary Clinton, abbia ricevuto 700.000 dollari per la campagna di sua moglie dai burattini di Clinton durante l'inchiesta?'' aggiunge il presidente. Ma Jill McCabe, nota la AP, non ricevette quella cifra da Clinton durante la sua campagna del 2015 per un seggio al senato della Virginia.

Le donazioni arrivarono dall'organizzazione politica di Terry McAuliffe, governatore della Virginia e dal Partito democratico della Virginia prima che McCabe fosse promosso a vicedirettore e al ruolo di supervisore sulla vicenda delle email di Hillary.