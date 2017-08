Usa: Trump e Melania disertano evento premio carriera artisti

Donald Trump e Melania hanno deciso di disertare l'annuale cerimonia al Kennedy Center Honors, i riconoscimenti alla carriera attribuiti ogni anno negli Stati Uniti ad artisti per il loro contributo alla cultura americana.

La decisione dei coniugi Trump è stata presa per consentire ai premiati di celebrare "senza distrazioni politiche".

E' quanto riferisce una nota della Casa Bianca. I due, si legge, esprimono le più sincere congratulazioni a tutti gli artisti premiati quest'anno per i risultati raggiunti.

La decisione di disertare la cerimonia arriva dopo che tutti i membri della commissione presidenziale per le arti e la cultura si sono dimessi per i commenti di Trump sugli scontri di Charlottesville tra suprematisti bianchi e loro oppositori.

Alcuni dei vincitori inoltre avevano già annunciato che non avrebbero partecipato alla cerimonia in segno di protesta contro il presidente. Il tycoon ha un lungo e controverso rapporto col mondo dello spettacolo, in stragrande maggioranza a lui ostile.