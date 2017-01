Usa: Trump nomina un avvocato di Wall Street per la Sec

Il presidente eletto - rende noto il suo portavoce Sean Spicer - ha scelto come futuro capo della Securities and exchange commission (Sec, la commissione per i titoli e gli scambi preposta alla vigilanza della borsa valori), Jay Clayton, avvocato di Wall Street che ha avuto tra i suoi clienti Goldman Sachs e Barclays, banche sulle quali ora dovrà vigilare.

Clayton è l'ultimo nominato di Trump con forti agganci a Wall Street, dopo il segretario al tesoro Steven Mnuchin (ex Goldman), Gary Cohn, l'ex presidente di Goldman che guiderà il consiglio economico nazionale, e l'investitore Wilbur Rosso, designato come segretario al commercio.

Clayton succederà a Mary Jo White, anche lei un'avvocata che in passato ha rappresentato le banche di Wall Street prima di guidare l'ente regolatore, dove si è distinta per aver messo sotto torchio molte società e per aver giocato un ruolo chiave negli sforzi dell'amministrazione di Barack Obama di tenere sotto controllo le grandi banche dopo la crisi del 2008.

Clayton è partner di Sullivan & Cromwell LLP, dove nel 2014 ha lavorato anche all'ipo del gruppo cinese Alibaba. L'avvocato scelto da Trump ha speso la sua carriera lavorando sul tipo di operazioni azionarie su cui la Sec deve vigilare.