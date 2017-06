Usa: Trump pensa a marcia indietro su apertura a Cuba

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando una marcia indietro su diversi punti cruciali delle politiche di apertura verso Cuba adottate dall'amministrazione Obama. Lo scrive il New York Times.

In particolare Trump potrebbe reintrodurre limiti su viaggi e commercio con l'isola, spiegando la svolta come un approccio più punitivo nei confronti del governo di Raul Castro in risposta agli abusi sui diritti umani.