Usa: Trump a Phoenix si scaglia contro media

"Ho condannato i neonazisti, i suprematisti bianchi e il KKK ma i media non lo hanno riportato", ha detto, ripercorrendo poi una dopo l'altra le dichiarazioni rilasciate dopo Charlottesville. "I media possono attaccare me, ma pongo il limite quando attaccano voi", ha aggiunto riferendosi ai suoi sostenitori.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato la folla giunta ad ascoltarlo a Phoenix per il primo comizio dopo i fatti di Charlottesville e i suoi controversi commenti, minimizzando il numero di manifestanti presenti all'esterno del convention center in segno di protesta per il suo intervento.

Trump ha proseguito nell'attacco ai media citando in particolare alcune testate, tra cui New York Times, Washington Post e Cnn. "Se volete scoprire la fonte delle divisioni nel nostro paese non guardate che ai media che danno fake news", ha aggiunto. "A proposito, stanno tentando di portarci via la nostra storia e la nostra cultura, lo vedete", ha inoltre commentato il presidente.

Trump ha poi parlato anche di accordi internazionali: "Credo che probabilmente finiremo per eliminare il Nafta ad un certo punto".

Dopo il comizio del presidente Usa ci sono stati momenti di tensione e tafferugli a Phoenix tra i manifestanti anti-Trump. La polizia è intervenuta usando lacrimogeni per disperdere la folla. Lo riferisce la Cnn mostrando immagini in diretta. Stando ai primi resoconti vi era stato un lancio di bottiglie da parte dei dimostranti. Non è chiaro al momento se vi siano stati contatti o scontri tra gruppi pro e anti Trump.