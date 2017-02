USA: Trump a Reuters, "arsenale nucleare americano va ampliato"

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato di voler espandere l'arsenale atomico per far sì che gli Stati Uniti restino "in testa al gruppo" delle potenze nucleari.

In un'intervista esclusiva alla Reuters, Trump spiega che gli USA sono "scivolati indietro rispetto alla loro capacità di armamenti atomici".

Nell'intervista, il presidente americano ha anche protestato per la prima volta contro la Russia, lamentandosi del recente dispiegamento di un missile cruise in violazione dei trattati sul controllo degli armamenti. Trump ha quindi annunciato che porrà la questione con presidente russo Vladimir Putin quando e se i due leader si incontreranno.

Commentando l'intervista alla Reuters il portavoce della Casa Casa Bianca, Sean Spicer, ha detto che "Gli Stati Uniti non vogliono cedere a nessuno la loro supremazia sul nucleare".

Trump si è detto anche "molto arrabbiato" per i test missilistici della Corea del Nord e ha sottolineato come una delle molte opzioni disponibili per fronteggiare la minaccia di Pyongyang è quella di accelerare la realizzazione di un sistema di difesa missilistico per gli alleati degli Stati Uniti come il Giappone e la Corea del Sud.

Il presidente americano si rivolge quindi anche alla Cina spiegando che "se volesse" potrebbe risolvere le sfide sul fronte della sicurezza poste dalla Corea del Nord "molto facilmente", alzando il livello di pressione sul regime di Pyongyang.