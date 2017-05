Usa: United, ancora uno scorpione in un aereo della compagnia

Ancora uno scorpione a bordo di un volo United. Secondo una dichiarazione della stessa compagnia aerea, i passeggeri a bordo di un volo da Houston in Texas all'Ecuador sono stati costretti ad un'attesa di ore dopo che uno scorpione è sbucatodagli abiti di uno di essi.

Quando l'equipaggio è stato avvisato della presenza dell'aracnide, l'aereo è stato riportato al gate e il passeggero è stato esaminato dai paramedici. Non erano presenti morsi. Per motivi di sicurezza tutti i passeggeri sono stati fatti salire su un altro aereo.

È il secondo incidente a bordo per la presenza di uno scorpione. Il precedente lo scorso 14 aprile. I due episodi si sono verificati a breve distanza dopo che la compagnia aerea americana era finita nella bufera per aver trascinato fuori da un aereo un passeggero, causandogli la rottura del setto nasale, per imbarcare dei membri dell'equipaggio.