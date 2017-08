Usa: uragano Harvey, Nyt, almeno cinque vittime

Soccorsi in piena attività negli Usa mentre Harvey, l'uragano declassato ieri a tempesta tropicale, continua a scaricare nell'entroterra texano piogge torrenziali che hanno causato forti allagamenti, la morte di due persone e 14 feriti. Un bilancio che, secondo le autorità locali, potrebbe peggiorare.

In campo, o meglio in acqua, ci sono migliaia di soccorritori che con gommoni e mezzi speciali stanno setacciando città e villaggi, da Houston a Corpus Christi, alla ricerca di persone in difficoltà, rimaste intrappolate dalle inondazioni.

Molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per alcuni giorni, facendo arrivare il livello dell'acqua ad oltre un metro in alcune località.