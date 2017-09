Usa: vietato usare software Kaspersky, si temono legami Russia

''Il Dipartimento è preoccupato sui legami di alcuni funzionari di Kaspersky con l'intelligence russa'' si legge in una nota del Dipartimento per la sicurezza nazionale. La società respinge seccamente le accuse . ''Non abbiamo mai aiutato e non aiuteremo mai alcun governo al mondo nel cyberspionaggio'' mette in evidenza Kaspersky Lab.