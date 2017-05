Usa: vittoria Trump, ok Camera ad abolizione Obamacare

Per i repubblicani e il presidente Donald Trump si tratta di un'importante vittoria, con la quale viene mantenuta la promessa della campagna elettorale di disfarsi della riforma. Il provvedimento dovrà ora essere valutato dal Senato.

La misura che abolisce e sostituisce l'Obamacare è stata adottata con un'esigua maggioranza, 217 voti a favore e 213 contrari. Il testo approda ora in Senato dove la strada si presenta in salita, con alcuni repubblicani che si sono già detti contrari.

In Senato i repubblicani hanno una maggioranza ancora più esigua che alla Camera e serve un compromesso per il passaggio di qualsiasi misura. Alcuni senatori repubblicani criticando il testo approvato hanno già dichiarato che scriveranno un loro provvedimento.

Nonostante questo, l'ok della Camera rappresenta un importante passaggio simbolico in grado di mostrare come l'agenda Trump possa andare avanti e non è, come si temeva, bloccata nonostante i repubblicani controllino il Congresso e la Casa Bianca.