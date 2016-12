Usa: Wp, Casa Bianca valuta strade per punire hacker Russia

Il giornale cita alcune fonti secondo le quali le autorità puntano a rendere difficile per il presidente eletto Donald Trump smantellare le possibili iniziative che saranno assunte.

Il presidente americano Barack Obama ha annunciato lo scorso anno nuove sanzioni economiche sia per punire sia da usare come deterrente per gli hacker stranieri che puntano a minacciare la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. Norme che, però, così come sono scritte, non potrebbero essere usate con i pirati informatici russi che hanno preso di mira le elezioni americane.

L'amministrazione è quindi al lavoro per adattarle, in modo che il caso russo possa essere incluso. Una delle modalità allo studio è quella di dichiarare il sistema elettorale parte dell'infrastruttura critica degli Stati Uniti.