UST: numero degli occupati in aumento nel primo trimestre

È quanto emerge dall'ultima rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Il numero degli uomini occupati è salito dello 0,7%, quello delle donne dello 0,4%. In termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l'aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ha raggiunto lo 0,5% (uomini: +0,3%; donne: +0,7%).

Stando ai dati dell'UST il numero di lavoratori stranieri è cresciuto dell'1,4% e quello dei lavoratori svizzeri dello 0,2%. La manodopera estera è aumentata maggiormente tra i frontalieri (permesso G: +3,2%), seguiti dai titolari di un permesso di domicilio (permesso C: +1,7%). In calo, invece, il numero di occupati con un permesso di dimora (permesso B o L in Svizzera da dodici mesi o più: - 0,4%) e quello dei titolari di un'autorizzazione di breve durata (permesso L, in Svizzera da meno di dodici mesi: -3,6%).

Sempre nel primo trimestre 2017 in Svizzera risultavano disoccupate 256'000 persone secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), 2'000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una cifra corrispondente al 5,3% della popolazione attiva, una percentuale identica a quella del primo trimestre 2016.

Corretto secondo le variazioni stagionali, il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato rispetto al trimestre precedente (dal 4,8 al 5,0%), dopo essere diminuito molto lievemente tra il terzo e il quarto trimestre 2016.

l tasso di disoccupazione giovanile (dai 15 ai 24 anni) ai sensi dell'ILO è diminuito dall'8,4% al 7,9%. È per contro leggermente aumentato nella fascia di età compresa tra i 25 e i 49 anni (dal 5,4 al 5,5%) ed è rimasto stabile in quella tra i 50 e i 64 anni (al 4,2%).

Il tasso si è leggermente contratto tra gli uomini (dal 5,5 al 5,4%) ed è rimasto invariato tra le donne (al 5,2%). Tra gli svizzeri il tasso di disoccupazione è rimasto fisso al 3,7%, mentre è diminuito tra le persone di nazionalità straniera (dal 10,0 al 9,7%).

Da un anno all'altro il numero dei disoccupati di lunga durata ai sensi dell'ILO (un anno o più) si è ridotto da 104'000 a 95'000. Rispetto al totale dei disoccupati, anche la quota di quelli di lunga durata è diminuita, passando dal 40,2 al 37,0%. La durata mediana di disoccupazione si è abbreviata da 243 a 189 giorni.

Infine, nel primo trimestre i lavoratori a tempo parziale erano 1,694 milioni (+19'000). Di questi, 354'000 erano sottoccupati, ovvero avrebbero voluto lavorare di più ed erano disponibili a farlo sul breve termine. Il tasso di sottoccupazione era del 7,3%, in aumento rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente (7,0%).