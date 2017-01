Valigia con 2,6 chili di marijuana su treno diretto a Basilea

Guardie di confine tedesche hanno scoperto lo scorso 9 gennaio una valigia contenete 2,6 chili di marijuana su un treno ICE in viaggio tra Friburgo in Brisgovia (D) e Basilea. Il proprietario del bagaglio non ha potuto essere individuato.