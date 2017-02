Vallese: asta record per targa VS 1, già 150'000 franchi

La targa automobilistica "VS 1", messa all'asta il 15 febbraio, sarà ceduta a un prezzo mai raggiunto in Svizzera.

A 21 giorni dal termine per la presentazione delle offerte la somma proposta ha raggiunto oggi i 150'000 franchi e oltrepassa così il record precedente che si attestava a 135'000 franchi.

La targa era stata posta all'asta a un prezzo base di 10'000 franchi. Le offerte finora sono state 41, indica la pagina dedicata a questa "vendita" sul sito del Canton Vallese. L'asta per questo primo numero di targa terminerà il 14 marzo alle 15.00.

Finora il prezzo record pagato per un numero di targa in Svizzera risale al febbraio 2013 quando erano stati versati 135'000 franchi per "SG 1". La stessa somma era stata raggiunta ieri da "VS 1", riporta il giornale vallesano Le Nouvelliste nella sua edizione odierna.

L'identità degli offerenti non è rivelata. Ogni proprietario di auto in Vallese può parteciparvi con uno pseudonimo. Annualmente il Cantone metterà all'incanto 60 targhe di automobili e 36 di moto per dieci anni nella speranza di raccogliere in totale un milione di franchi.