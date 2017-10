Valora vuole aumento di capitale

Il gruppo basilese attivo nelle edicole, nel commercio al dettaglio e nella ristorazione ha convocato un'assemblea generale straordinaria per l'8 novembre al fine di ottenere il via libera dai suoi azionisti, informa un comunicato odierno dell'azienda con sede a Muttenz (BL). L'aumento si svolgerà con un diritto di sottoscrizione per gli attuali azionisti.

L'operazione era già stata annunciata in settembre con l'acquisizione di BackWerk, ma prevedeva un aumento del capitale di circa 150 milioni di franchi.