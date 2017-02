Varese: Gdf sequestra lingotti d'oro e valuta per 14mila euro

La Guardia di finanza di Varese ha sequestrato al confine fra Italia e Svizzera lingotti d'oro e valuta per un totale di 14mila euro. Un ex imprenditore proveniente dalla provincia di Udine è stato denunciato per riciclaggio.

I militari hanno trovato nella vettura guidata dall'uomo, di 54 anni e nullatenente, in passato attivo nel commercio di orologi e gioielli, due lingotti in oro del peso complessivo di 100 grammi e del valore di 4 mila euro e banconote per 9'500 euro. L'uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di riciclaggio.