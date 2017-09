Vaudoise: utile netto in leggero calo nel primo semestre

Utile netto in leggero calo nel primo semestre per Vaudoise Assicurazioni: 57,9 milioni di franchi, contro i 60,2 milioni di gennaio-giugno 2016.

"Un risultato solido in un ambiente che si fa complesso sul mercato assicurativo in Svizzera", commenta il direttore generale Philippe Hebesein citato in una nota diramata oggi.

Nel settore dell'assicurazione non vita, i premi emessi sono progrediti dello 0,6%, a 673,3 milioni. Negli affari vita individuali, c'è stato invece un ripiegamento dei premi del 6,2%, a 39 milioni di franchi. Questo settore continua a soffrire dei tassi d'interesse molto bassi, nota il gruppo assicurativo vodese.

Senza fornire previsioni in cifre, Vaudoise prospetta per la seconda parte dell'esercizio 2017 un risultato inferiore a quello dell'anno scorso. Esso dovrebbe tuttavia "mantenersi a un buon livello".