VD: 19enne muore in incidente tra Grancy e St-Denis

Un automobilista 19enne è morto ieri sera in un incidente stradale verificatosi tra Grancy e St-Denis (VD). Il giovane ha perso il controllo della sua vettura in una curva a destra e si è scontrato con un camioncino che circolava in senso inverso.

Malgrado i tentativi di rianimazione del medico della REGA il ragazzo, che abitava nella regione, è deceduto sul posto, informa la polizia cantonale in un comunicato in cui lancia un appello a testimoni per chiarire gli eventi.

Per liberare il ragazzo dalle lamiere del veicolo è stato necessario l'intervento dei pompieri. I tre occupanti del camioncino sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale in ambulanza. La loro vita non è in pericolo.

Sul luogo dell'incidente si è recato un ingente dispositivo di soccorso e di polizia. La strada cantonale Grancy-La Chaux è stata chiusa per permettere i rilievi del caso.