VD: 80enne aggredisce quattro persone in casa anziani

Un 80enne residente in una casa per anziani di Territet/Montreux (VD) ha aggredito con un oggetto tagliente quattro domiciliati nella struttura, stamane verso le 5.45. Una donna di 89 anni è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale.