VD: arresto presunti terroristi, nessuna traccia di esplosivi

Le tre persone arrestate fra venerdì e sabato sono tutti uomini, precisa la Procura federale.

Interrogato dall'ats, il MPC completa in questo modo le informazioni fornite all'indomani delle rivelazioni del giornale "20 minutes" in merito agli arresti effettuati sabato pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale a Aubonne (VD).

Confermando a sua volta che le tre persone arrestate nel cantone sono uomini, il procuratore generale del canton Vaud Eric Cottier precisa che la donna la cui presenza era stata rilevata sabato pomeriggio a Aubonne, nel parcheggio di un centro commerciale, è stata fermata e interrogata ma è stata poi liberata. Secondo diversi media, l'arresto del giorno precedente è avvenuto a Losanna.

Il MPC sottolinea che "nulla giustifica l'allarmismo, ma occorre rimanere vigilanti". Attualmente circa 60 procedimenti penali sono in corso in Svizzera nell'ambito del terrorismo jihadista. La maggioranza riguarda la propaganda in internet.