VD: auto fuori strada, un giovane morto e cinque feriti

Stando a quanto riferisce oggi la polizia un giovane automobilista ha perso il controllo della sua Peugeot 308, finendo fuori strada: un 19enne del Costa Rica è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto.

Le altre cinque persone a bordo - giovani di età compresa fra 18 e 20 anni originari di Libano, Egitto, Germania e Olanda - sono rimasti feriti. La loro vita non è in pericolo.

I sei erano studenti della scuola alberghiera di Glion (VD). "È un incidente tragico", ha indicato all'ats Alexia Lepage, portavoce dell'istituto. "È stata organizzata una cellula di sostegno psicologico nei nostri campus di Glion (VD) e Bulle (FR)".

Secondo la polizia l'incidente avrebbe potuto avere un esito ancora più drammatico: la strada, sinuosa e stretta, non ha guardrail. La vettura, una volta fuori dalla carreggiata, è caduta per un un centinaio di metri in un burrone.

L'allarme è stato dato alle 19.35. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, un elicottero della Rega, pattuglie di polizia e la colonna di soccorso del Club alpino svizzero.